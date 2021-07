„Wir haben noch lange nicht genug“: Vier Senioren pflegen seit ihrer Kindheit in Hirschberg regelmäßig Kontakt

Sie sind allesamt in Hirschberg geboren, zusammen mehr als 350 Jahre alt und haben gemeinsam viel erlebt. Auch in Zeiten der Pandemie treffen sie sich regelmäßig, denn Bewegung, Geselligkeit und Lebensmut zeichnen die vier vitalen Senioren aus. Alwin Achenbach (87), Oswald Maxeiner (95), Gerhard Herborn (88) und Heinz Barth (87) stammen alle aus der kleinen Gemeinde Hirschberg und haben die dortige Volksschule in den 1930er-Jahren besucht und den Zweiten Weltkrieg in ihrem Dorf erlebt. Und über all die Jahre haben sie Kontakt gehalten, zuletzt trafen sie sich bei Oswald Maxeiner in Hahnstätten.