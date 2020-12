Hambach

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat die Einheiten der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Diez am Donnerstagabend beschäftigt. Sturmböen haben dabei in Hambach massive Spuren hinterlassen. Eine „Windhose“, wie die Feuerwehr schreibt, beschädigte dabei unter anderem mehrere Dächer.