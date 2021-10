Wildunfälle im Rhein-Lahn-Kreis: Mit Zeitumstellung droht Zunahme

Ruhe vor dem Sturm? Mit dem nahenden Winter nimmt erfahrungsgemäß die Zahl der Wildunfälle auf den Straßen zu. Noch aber scheint es in der Region keine generelle Zunahme zu geben. „Zurzeit haben wir in Birlenbach relativ wenig Wildunfälle“, sagt zum Beispiel der dortige Jagdpächter Marcus Federowitz. Durch sein Revier verläuft die L 318. „Die ist die Hauptverbindung von Diez und Limburg in den Einrich.“ Jedes Jahr gebe es auf dieser Strecke daher sehr viele Kollisionen mit Wildtieren. „Erfahrungsgemäß wird die bevorstehende Zeitumstellung die Häufigkeit wieder nach oben treiben“, so die Vorhersage. „Denn das Verkehrsaufkommen im Berufsverkehr trifft dann leider auf die Dämmerungsphasen, in denen das Wild besonders aktiv ist.“ Stoffwechselbedingt macht sich Rehwild etwa im Sechsstundentakt auf Futtersuche, ergänzt Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz. Ganz grob gesagt wäre es zum Beispiel um 6, 12 und 18 Uhr aktiv. In der Winterzeit wären das also morgens und abends genau die Zeiten, in denen auch viele Autofahrer im Dunkeln unterwegs sind. Und häufig sehe man die Wildtiere erst so spät, dass kaum noch Zeit bleibt zu reagieren, gibt der Kreisjagdmeister zu bedenken.