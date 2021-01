Katzenelnbogen

Vor fast genau zehn Jahren, am 8. Januar 2011, wurde das Haus der Familie in Katzenelnbogen feierlich eröffnet. Bis zur Überreichung des Zertifikats durch die damalige Staatsministerin Malu Dreyer an den damaligen Stadtbürgermeister Horst Klöppel im Oktober 2010 musste ein sehr langer Weg mit einigen Hürden zurückgelegt werden. Doch der lange Atem zahlte sich aus.