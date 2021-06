Weltflüchtlingstag: Solidarität mit Menschen auf der Flucht bekundet

„Wir erheben unsere Stimme gegen die unmenschliche Praxis, Menschen in Not und Lebensgefahr zum Spielball politischer Interessen zu machen.“ Mit diesen Worten begrüßte Urs Michalke, Gemeindepfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Hahnstätten und Kaltenholzhausen, auf dem Dorfplatz die Menschen zu einer Kundgebung und einem Gedenken anlässlich des Weltflüchtlingstages. Die Kirchengemeinden, das Jugendhaus Hahnstätten und die Fachstelle für Flüchtlinge und Migration des Diakonischen Werkes hatten dazu eingeladen unter dem Motto „21.000 – die Vergessenen“ unter dem sich am Sonntag zahlreiche Menschen an der unteren Aar zwischen Diez und Burgschwalbach versammelten.