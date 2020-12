Archivierter Artikel vom 12.04.2020, 09:29 Uhr

Limburg

Weiträumige Sperrungen der Innenstadt: 15-Jährige drohte mit Suizid

Eine 15-Jährige hat am Samstagmittag damit gedroht, sich vom Obersten Stock des Limburger Omnibusbahnhofes zu stürzen. In der Folge kam es zu Sperrungen in der Innenstadt.