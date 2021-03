Weitere Garagen in Nähe der Aartalbahn geplant: Das wurde im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt beraten

In der Umgebung der Sozialstation in Freiendiez sind vor kurzer Zeit Garagen gebaut worden, für die eine Zufahrt an der Trasse der Aartalbahn angelegt wurde. Die Sache war umstritten, da ein Streifen der Trasse überbaut wurde – und im Falle einer Reaktivierung der Aartalstrecke wieder zurückgebaut werden muss. Jetzt sollen in dem Bereich weitere Garagen entstehen. Die Stadt Diez will ein Grundstück gegenüber den bestehenden Garagen verkaufen, wo bislang nur Kleingärten zugelassen sind, daher ging es im Bauausschuss nun um eine Änderung des Bebauungsplans.