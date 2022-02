Wenn das Essen teurer werden muss – so wie es die Initiative des neuen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne) fordert –, was ist dann mit Menschen, die per se schon weniger Geld für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung haben? Es trifft wieder die sozial Benachteiligten und Armen, sind sich die Verantwortlichen der Weilburger Tafel und des Weilburger Ablegers des Sozialverbands VdK einig.