Weilburg

Mit dem Eröffnungskonzert der Weilburger Schlosskonzerte am Freitag, 5. Juni, das den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens feiert, beginnt eine Reise von Klassik über Barock und Romantik durch fast alle musikalischen Genres bis zur „Letzten Nacht“ am Samstag, 8. August. Besonders schön sei dabei die Vielfalt, die auch Kabarett, Jazz, Swing und Gospel einschließe. Ein Konzert kommt sogar ganz ohne Musik aus: Stephan Bauer fragt provokant am Sonntag, 21. Juni, 11 Uhr, in der Oberen Orangerie: „Warum heiraten? Leasing tut’s auch!“