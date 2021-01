Limburg-Weilburg

„Gleich ab 8 Uhr habe ich quasi wie ein Schießhund auf der Lauer gelegen“, sagt Ulrich Angerer (Name von der Redaktion geändert). Als am 12. Januar ab 8 Uhr die ersten Impftermine in Hessen vergeben wurden, wollte auch der Weilburger gleich dabei sein und einen Termin für seine Mutter ausmachen. Den Impftermin zu bekommen, war dann aber doch nicht ganz so einfach.