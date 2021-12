„Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“: Limburger Domsingknaben geben an Heiligabend Fernsehkonzert

Singen vor dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und einem Millionenpublikum an den Bildschirmen: Die Limburger Domsingknaben werden an Heiligabend, 24. Dezember, um 18 Uhr, beim großen Konzert „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ im ZDF zu sehen und hören sein.

Aufgezeichnet wurde die Show bereits am 14. Dezember in der Kirche St. Peter und Paul in Dieburg. Für den Limburger Knabenchor und dessen Dirigenten, Andreas Bollendorf, war die Einladung zur Mitgestaltung eine besondere Ehre und die Vorfreude groß. Coronabedingt durfte der Chor nicht vollzählig, sondern in einer kleineren Besetzung von immerhin 28 Sängern anreisen.

Dennoch freuten sich alle auf diese letzte große Möglichkeit, etwas vor dem Fernsehpublikum zu Gehör zu bringen. Für den Chor standen der erste Satz aus dem Weihnachtsoratorium („Jauchzet, frohlocket“) sowie das ursprünglich aus der Ukraine stammende Weihnachtslied „Carol of the bells“ in einem Satz von Mykola Leontovych auf dem Programm. Als gemeinsames Lied zum Finale war „Stille Nacht, heilige Nacht“ eingeplant.

Die Geschäftsführerin der Limburger Dommusik, Ute Schäfer, war bei der Aufzeichnung dabei. „Ich war beeindruckt, wie professionell unsere Sänger, selbst die jüngsten, alle Situationen gemeistert haben“, sagt sie. „Es gab produktionsbedingt viele Wartezeiten, dann wieder war auf den Punkt Leistung gefragt. Die Distanz zwischen Chor und Dirigent ist über das Orchester hinweg groß, da ist äußerste Konzentration gefragt.“

Sie schildert: „Zwei lange Tage boten sich spannende und aufregende Einblicke, das wird den Domsingknaben bestimmt sehr lange in Erinnerung bleiben. Es war ein sehr festlicher Abschluss für ein schwieriges Jahr, in dem wir trotz allem auch viele schöne Dinge in der Chorgemeinschaft erlebt haben.“

Neben den Domsingknaben traten das hessische Staatsorchester Wiesbaden, der Sänger und Songwriter Clueso und der Schauspieler Hannes Jaenicke, der mit einer Lesung für eine besondere weihnachtliche Stimmung sorgte, auf. Der Bariton Matthias Goerne und die Geigerin María Dueñas waren ebenfalls mit Beiträgen vertreten. Die musikalische Leitung lag in den Händen des Generalmusikdirektors des Staatstheaters Wiesbaden, Patrick Lange.

Krankheitsbedingt konnte Dirigent Andreas Bollendorf die Domsingknaben kurzfristig nicht begleiten. Den Sängern hat die Zusammenarbeit mit Patrick Lange viel Freude bereitet. Das lag vielleicht auch daran, dass er selbst früher bei den Regensburger Domspatzen sang und daher die Besonderheiten eines Knabenchores kennt. Moderiert wurde der Abend von Johannes B. Kerner, der zwischen den Musikbeiträgen an Heiligabend im Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender zu sehen ist. Aufgrund der Corona-Pandemie durften keine weiteren Zuschauer an dem Konzert in der Kirche teilnehmen.

Die Kirche als Wallfahrtsort und das besondere Gedenken an den Jesuiten Alfred Delp in Dieburg seien für den Bundespräsidenten wichtig gewesen für die Auswahl des Ortes, teilte das ZDF mit. Delp lebte vorübergehend in Dieburg und gehörte den Widerstandskämpfern des Kreisauer Kreises gegen die Nationalsozialisten an. Er wurde im Februar 1945 hingerichtet.