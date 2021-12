In dieser freudlosen Zeit der Pandemie suchen die Menschen einen Lichtblick. Jetzt im Advent bereiten sich Menschen in unterschiedlicher Weise auf Weihnachten vor. Das Team des Diözesanmuseums hat eine Sonderausstellung mit Kunstwerken erarbeitet, die auf die heilige Zeit einstimmen. Es ist ein Angebot nicht nur für Christen, die in der Geschäftigkeit dieser Tage innehalten, um sich eine Auszeit zur Besinnung zu gönnen.