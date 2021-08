Aufgrund von Wasserleitungsarbeiten im Bankettbereich ist die Kreisstraße 41 bei Kördorf (Querspange am Köbeler Hof) voraussichtlich noch bis zum Freitag, 20. August, voll gesperrt. Das teilt die Kreisverwaltung in Bad Ems mit.

Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße 40 nach Bremberg und über die Landesstraße 323 in Richtung Attenhausen/Seelbach und in umgekehrter Richtung. Der Köbeler Hof bleibt jedoch, so die Kreisverwaltung in einer ersten Mitteilung, während der Bauarbeiten erreichbar.