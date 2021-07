Zurzeit wird die Bundesstraße 54 zwischen der Kreuzung am Oberneiser Stock und dem Ortseingang Niederneisen umfangreich saniert. Im Zuge der Baumaßnahme werden die beiden Bushaltestellen an der Kreuzung Oberneisen/Lohrheim neu eingerichtet und den aktuellen Bedingungen angepasst. Pendler nach und aus Richtung Diez müssen dementsprechend eine Umleitung in Kauf nehmen.