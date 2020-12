Limburg

Viel Verkehr, hohe Häuserzeilen, Kavalierstarts, das Aufheulenlassen der Motoren und das ständige Hin- und Herfahren der gleichen Kraftfahrzeuge – all das führt in der Limburger Innenstadt zur Lärmbelästigung und wird von den Anwohnern an die Stadtverwaltung seit Jahren als Beschwerde gemeldet. Vor allem in der Graupfortstraße, der Grabenstraße und in der Hospitalstraße tritt das Problem auf. Abhilfe soll nun Tempo 30 beziehungsweise Tempo 20 schaffen.