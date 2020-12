Holzappel

Verhaltener Auftakt bei der Saisoneröffnung des Badebetriebes 2020 am Herthasee: Lag es nur am Wetterbericht, der für das vergangene Wochenende Regenfälle auch in unseren Breiten nicht gänzlich ausschließen wollte, dass sich die Zahl der Badelustigen zumindest am Samstag sehr in Grenzen hielt? Oder waren es am Ende doch eher die dem Coronavirus geschuldeten Hygienevorschriften für den Besuch der Freizeitanlage, die viele potenzielle Herthasee-Fans von einem befreienden Sprung in das mit rund 21 Grad gut temperierte Nass abhielten?