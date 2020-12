Limburg-Weilburg

Wohin soll es dieses Jahr in den Urlaub gehen? Nach Italien, in die Berge nach Österreich oder doch lieber an die Nordsee? Angesichts der Corona-Pandemie haben sich die Urlaubsziele geändert. Wer den Sommer nicht nur zu Hause verbringen möchte, kann auch eine Reise in die nähere Umgebung unternehmen. Nach den ersten Lockerungen ist die Region Limburg-Weilburg für viele Urlauber bereits wieder ein lohnendes Ziel.