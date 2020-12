Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 10:35 Uhr

Berndroth

Waldbrand bei Berndroth: Landwirte unterstützen Feuerwehr bei Einsatz

Die Hitzewelle und die damit einhergehend massive Trockenheit hat Folgen. Am Samstagnachmittag hat es in einem Waldstück bei Berndroth gebrannt. Um 17.21 Uhr wurden die Feuerwehren Berndroth, Katzenelnbogen und die Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Aar-Einrich alarmiert und trafen am Einsatzort auf eine brennende Waldfläche von circa 100 Quadratmetern.