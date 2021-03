26.760 Wahlberechtigte dürfen am Sonntag wählen, wer Bürgermeister der Stadt sein soll. Gleichzeitig wird die Stimme für die Zusammensetzung des Stadtparlaments abgegeben. Zeitgleich finden auch Wahlen für die Ortsbeiräte, den Kreistag und den Ausländerbeirat statt. Wer will den Chefposten im Rathaus in Limburg gewinnen, wie sind die politischen Verhältnisse im Parlament? Diese Zeitung wirft einen Blick auf die Lage in Limburg vor der Wahl am Sonntag.