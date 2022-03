„Wir hoffen, dass wir mit unserem Forum einen Beitrag zur Motivation leisten, die Wähler am 13. März in die Wahllokale zu führen“, so Bündnis 90/Die Grünen aus der VG Aar-Einrich im Vorfeld des Forums, zu dem sie die beiden Kandidaten für die Wahl des neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde eingeladen hatten.