Stolpersteine sollen an das Schicksal jüdischer Bürger erinnern, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. In der Verbandsgemeinde Diez werden am Donnerstag, 5. Mai, die nächsten Stolpersteine verlegt. In diesem Rahmen fand am vergangenen Dienstag ein Vortrag statt über die evangelisch getaufte Rosa Schäfer aus Freiendiez, die 1943 in Auschwitz ermordet wurde.