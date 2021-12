Vorsitzender des DLRG-Kreisverbands im Interview: Schwimmbäder bilden eine Existenzgrundlage

Kurz bevor Corona Europa erreichte, hat der damalige DLRG-Präsident, Achim Haag, eine Warnung ausgesprochen: Wenn sich die Schließung vieler kommunaler Schwimmbäder fortsetze, könne Deutschland zum „Land der Nichtschwimmer“ werden. Und das fängt bei den Kindern an. Was die Kinder nicht lernen, lernen die Erwachsenen in den seltensten Fällen. Dann kam die Pandemie: Lockdowns, Schwimmkurse fielen aus. Das hat die Situation noch einmal verschärft. Darüber, was das für die DLRG bedeutet, spricht Jan Letanoczki, Vorsitzender des DLRG-Kreisverbands Limburg-Weilburg, im Interview.