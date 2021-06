Auch wenn die Deutsche Bahn mit einer Vielzahl von Plakaten einen Brückenabriss an der Main-Lahn-Bahn für das verlängerte Wochenende ankündigt, werden die Reisenden auch am nächsten Montag noch eine intakte Brücke über das Bahngelände in Niedernhausen vorfinden. Allerdings wird der gesamte Zugverkehr von Mittwochabend, 2. Juni, gegen 21 Uhr bis Montagmorgen, 7. Juni um 5 Uhr unterbrochen, um weitere Vorbereitungen zum Abbruch der maroden Straßenbrücke der L 3027 (Wiesbadener Straße) zu treffen.