Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 08:01 Uhr

Eppenrod/Nentershausen Vor Kontrolle geflüchtet und Unfall gebaut: Polizei sucht BMW-Fahrer Die Polizei fahndet nach einem BMW-Fahrer, der sich in der Nacht zum Mittwoch in Eppenrod einer Fahrzeugkontrolle entzogen und kurz darauf in Nentershausen einen Unfall gebaut hat. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Diez den BMW gegen 2.50 Uhr in Eppenrod einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterziehen. Unmittelbar nach Erkennen des Funkstreifenwagens beschleunigte der Fahrer massiv und flüchtete in Richtung Nentershausen.

Das Polizeiauto konnte trotz teilweise hoher gefahrener Geschwindigkeiten nicht folgen. Der BMW verunfallte im Anschluss in der Eppenröder Straße in Nentershausen, indem er nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagen gegen einen Grundstückszaun und eine Mauer krachte. Als die Polizei am Unfallort eintraf, hatte sich der Fahrer bereits aus dem BMW befreit und aus dem Staub gemacht. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen den Polizeiinspektionen in Montabaur (Telefon 02602/922 60) oder Diez (Telefon 06432/6010) mitzuteilen.