Heidenrod-Huppert

Ginge es nach der Anzahl der Transparente, so wäre der Bürgerentscheid über die Absiedlung der Firma Carbonex in Heidenrod wohl längst entschieden. Überall prangen Slogans wie „Kein Wald für Kohle“ oder „Wir lassen uns nicht verkohlen“. Manchmal ist schlicht ein Nein zu sehen neben dem Datum 1. November, dem Tag des Bürgerentscheids in den 19 Heidenroder Ortsteilen.