Den Grundstein für die Traditionsbäckerei Lieber in Niederneisen legten im Jahre 1931 die Großeltern von Jürgen Lieber: der aus Kirberg stammende Albert und seine Ehefrau Antonie, geborene Hirschberger. „Kein leichter Schritt in die Selbstständigkeit, denn damals gab es in dem wesentlich kleineren Niederneisen bereits fünf Bäcker“, erzählt Jürgen Lieber.