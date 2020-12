Katzenelnbogen

Der Museumsverein Katzenelnbogen hatte zu einer Wanderung eingeladen, bei der Heimatgeschichte in der Natur erlebt werden konnte. Das Einrichmuseum Katzenelnbogen war in Corona-Zeiten geschlossen. Ganz allmählich werden nun kleine Führungen angefragt. So kamen Gerhard Zorn, Hartmut Neuper und weitere tüchtige Mitglieder des Museumsvereins auf die Idee, eine Wanderung für die Bevölkerung anzubieten.