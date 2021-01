Birlenbach

Im Jahr 2021 feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Feierlichkeiten werden an vielen Orten bundesweit begangen. Die Initiative #2021JLID setzt mit dem Festjahr ein Zeichen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Nehmen wir das zum Anlass, um an jüdisches Leben in Birlenbach zu erinnern und daran, wie durch „Entjudung“ und „Arisierung“ die heutige Grünfläche im Unterdorf in das Eigentum der Ortsgemeinde Birlenbach gelangte.