Er war zeitlebens ein Freund und Förderer junger Menschen und setzte sich auch für jene ein, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Am 31. Januar erwartete Studiendirektor Michael Bender nach einem erfüllten Arbeitsleben seine Verabschiedung in den Ruhestand. Vor einer Woche ist er im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben.