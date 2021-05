Gleich mehrfach beschäftigten die neuen Spielgeräte am Eingang zum Naturerlebnispfad den Gemeinderat in Hahnstätten. Da die alten Geräte nicht mehr zu nutzen waren, sollten neue, ansprechende Spielgeräte am Entree zum Erlebnispfad auf dem Heideberg beschafft werden. Die sind nun gefunden, nachdem der Rat mehrfach Angebote einholte, um die Auswahl des Spielgeräts möglichst nachhaltig auszurichten. Zudem beschäftigte den Rat noch ein Verkehrsthema.