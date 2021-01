Katzenelnbogen

Er wohnt und studiert zwar in Köln, kehrt aber immer wieder gern in seine Heimat, dem Einrich, zurück: Die Rede ist von Etienne Heimann, der im März 25 Jahre alt wird. Mit seinen Rhein-Lahn-Krimis „Bauernopfer“ aus dem Jahr 2015 und „Jammertal“ (2017) oder „Rhein-Lahn von oben“ mit Sky du Mont (2020) hat er sich weit über die Grenzen des Einrichs hinaus einen Namen gemacht. Nun ist Etienne Heimann dabei, sich einen Namen als Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor in bekannten Fernsehserien, wie beispielsweise „Letzte Spur Berlin“, „Soko Hamburg“, „Soko Leipzig“ oder „Die Rosenheim-Cops“, zu erwerben.