Vom Eifeldorf in die weite Welt: Pallottinerbruder Bruder Hermann Michels und seine Missionarsarbeit in Afrika

Er wurde in Steinigen, einem kleinen Ort im Naturpark Vulkaneifel, in die katholische Familie eines Schreiners und Landwirts geboren. Als seine Mutter im Wochenbett des vierten Kindes starb, war Hermann Michels noch keine fünf Jahre alt. Nach dem Schulbesuch reifte bei ihm der Wunsch, einmal in einem fernen Land in der Mission arbeiten zu können. Er wurde Pallottiner, und seine Hoffnung sollte im Alter von 36 Jahren Wirklichkeit werden. Daraus wurden vier Jahrzehnte in Südafrika. Heute lebt der 86-Jährige im Limburger Mutterhaus der Gemeinschaft.