Vollsperrung muss verlängert werden: Starkregen verzögert die Arbeiten in der Schaumburger Straße

Zwar werde die Schaumburger Straße in dieser Woche fertig asphaltiert, dennoch reiche die Zeit vor den zweiwöchigen Betriebsferien der Baustelle der ausführenden Baufirma nicht für die Fertigstellung aller Restarbeiten. Die werden laut LBM dann ab Montag, 9. August, in Angriff genommen und umfassen unter anderem die finale Fertigstellung der Gehwege, Bankett- und Erdandeckungsarbeiten an den Böschungen sowie die Herstellung einer Zufahrt zur Fläche über dem Tunnel, die die Stadt künftig nutzen will. Der LBM Diez bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.