Vollsperrung bei Katzenelnbogen: Arbeiten an B 274 werden wieder aufgenommen

Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez mit. Aufgrund der Forderungen der zuständigen Umweltfachbehörden an den Wasserschutz werden zusätzliche Arbeiten auf der B 274 zwischen der L 322 und dem Kreisverkehrsplatz am Ortseingang in Katzenelnbogen erforderlich. Diese Arbeiten erfolgen zeitgleich zu denen in Richtung Zollhaus.

Aufgrund der großen Fahrbahnbreiten können diese Arbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung ausgeführt werden. Der Verkehr wird in diesem Abschnitt über eine Ampelanlage geregelt. Je nach Witterung werden die Arbeiten bis Mitte Mai dieses Jahres andauern. Der LBM bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die während der Bauarbeiten auftretenden Behinderungen um Verständnis.