Die durch Influenzaviren hervorgerufene Geflügelpest ist eine hochansteckende Tierseuche, von der manchmal auch Säugetiere infiziert werden, in Einzelfällen können Menschen daran erkranken. Nachdem in Hessen wieder mehrere Fälle der umgangssprachlich auch „Vogelgrippe“ genannten Krankheit nachgewiesen wurden, versucht man sich auch in Limburg-Weilburg auf Ausbrüche vorzubereiten oder sie zu verhindern.