Viele Messanlagen sind defekt: Darum funktionieren Limburger Tempoanzeigen derzeit nicht richtig

In der Kernstadt und den Stadtteilen wird vielerorts zu schnell gefahren. Deshalb haben die Verantwortlichen beim Ordnungsamt, in Ergänzung stationärer und mobiler Messanlagen, vor mehreren Monaten Tafeln aufgestellt, die Verkehrsteilnehmern mit leuchtenden Ziffern oder Smileys die aktuell gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. Aber was nutzen die schönsten Anzeigen mit LED-Beleuchtung und Solarstromversorgung in warnendem Rot beim Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, wenn diese Anlagen nicht funktionieren? In Limburg ist dies zumindest an vier Stellen der Fall.