Diez

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Gehalten wird häufig an Bushaltestellen, im Haltverbot, auf dem Zebrastreifen oder in zweiter Reihe. Damit gefährden „Elterntaxis“ nicht nur andere Kinder, die zu Fuß in die Schule gehen, sondern letztendlich auch ihre eigenen.