Video-Konferenz zur Ukraine:Tanja Machalet berichtet von Bundestagssitzung

Zu der digitalen Runde begrüßt Jörg Denninghoff Dr. Tanja Machalet. Die SPD-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Montabaur wird dazu ganz aktuell aus der Sondersitzung des Deutschen Bundestages berichten, wie es in der Ankündigung heißt.

„Der russische Krieg gegen die Ukraine und das Leid der Menschen dort beschäftigt uns alle – auch im Rhein-Lahn-Kreis. In den vergangenen Tagen war dies auch ständig Thema bei Begegnungen im Landratswahlkampf, an Bürgertreffs und Infoständen. Bürgerinnen und Bürger nehmen an Mahnwachen teil, organisieren Spenden und humanitäre Hilfe oder sind aktiv in der Flüchtlingshilfe“, schreibt die SPD zu den Hintergründen der Veranstaltung. Alle Bürger sind herzlich eingeladen Fragen zu stellen, Sorgen und Ängste zu teilen und in den gemeinsamen Austausch zur Rolle Deutschlands und Europas zu kommen.