Aar-Einrich

Außergewöhnliche Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Die Coronakrise wirkt sich wie überall in der Gesellschaft auch auf die Arbeit der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich an den Standorten in Katzenelnbogen und Hahnstätten aus. In einer Videokonferenz der Beigeordneten, der Fraktionssprecher und des Ältestenrats gaben die Teilnehmer gemeinsam mit Bürgermeister Harald Gemmer die Richtung vor, wie es in Zeiten des Corona-Virus mit der Verwaltungsarbeit weitergeht.