Aar-Einrich

VG-Rat erteilt Auftrag: Neue Drehleiter für die Feuerwehr

Der Verbandsgemeinderat macht den Weg frei für eine weitere Investition in die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde. Da das jetzige Drehleiterfahrzeug am Standort in Hahnstätten in die Jahre gekommen ist, erteilte der Rat der Verwaltung den Auftrag für den Kauf eines neuen Einsatzfahrzeugs vom Typ Magirus DLA(K) 23/12 zum Preis von rund 653.000 Euro. Die Lieferzeit beträgt bis zu 18 Monate.