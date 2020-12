Diez

Unsere Schwalben sind bereits im afrikanischen Winterquartier, doch Spuren ihrer Anwesenheit im Sommer kann man noch immer finden: ihre selbstgebauten Nester an Häusern, in Ställen oder Scheunen. Um die rückläufigen Bestände besser schützen zu können, würdigt der Nabu Rhein-Lahn (Naturschutzbund) ausgewählte Hauseigentümer, die sich um den Schutz der heimischen Schwalben verdient machen, so wie jüngst in der Verbandsgemeinde Diez.