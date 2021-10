Kinder, die im Winter mit dicken Jacken im Klassenzimmer sitzen, weil die Fenster wegen der Corona-Pandemie offenbleiben müssen. Diese Szenen möchte man zukünftig in der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich vermeiden. So wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates auch über Lüftungsanlagen und Luftreinigungsgeräte gesprochen. Anschaffungen, die zum Teil mit Bundesmitteln gefördert werden.