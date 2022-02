Der Ausbau mit Glasfaser läuft. So wie in Hahnstätten (Foto) sind zurzeit Bautrupps in den Orten an der Aar unterwegs und verlegen das Kabel für schnelleres Internet. Auch in Teilen des Einrichs sorgen Anbieter für schnelle Leitungen bis zur Haustür.

Foto: Uli Pohl