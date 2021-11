Rückzug mit Ansage: Es war eine Ankündigung, die für viel Aufmerksamkeit sorgte. Letzte Woche kündigte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich, Harald Gemmer, an, zum 1. Oktober 2022 in den Ruhestand zu gehen. Einen Monat früher feiert er seinen 65. Geburtstag. Rund drei Jahre wird er dann an der Spitze der neu gegründeten VG gestanden haben.