Verzögerung der Verhandlung: Prozess gegen Drach geht erneut in Zwangspause

Bereits zwischen dem 7. und 21. März waren sechs Verhandlungstage ausgefallen. Ebenso die geplanten Prozesstage am 29. und 31. März. Nachdem dann in der vergangenen Woche an zwei Tagen verhandelt werden konnte, geht das Verfahren nun am 12. und 16. April erneut in eine Zwangspause. Derzeit ist geplant, den Prozess am 26. April fortzusetzen.

Drach werden in dem Verfahren vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main sowie in Limburg zur Last gelegt. Neben besonders schwerem Raub lautet die Anklage auch auf versuchten Mord. Drach soll bei zwei Überfällen auf Geldboten geschossen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Der 61-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Neben Drach ist noch ein mutmaßlicher Komplize angeklagt.

Drach hatte 1996 Jan Philipp Reemtsma, den Erben des Hamburger Tabakkonzerns Reemtsma, entführt und erst nach einer Lösegeldzahlung wieder freigelassen. Der 61-Jährige war für die Tat zu einer vierzehneinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Anfang 2021 war Drach wegen des Verdachts, die Raubüberfälle begangen zu haben, in den Niederlanden festgenommen und schließlich an die Bundesrepublik ausgeliefert worden.