Limburg

Nach der Lkw-Amokfahrt in Limburg im Oktober 2019, deren Bilder bundesweit für Schlagzeilen sorgten, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nun Anklage gegen den Tatverdächtigen Omar A. erhoben und gleichzeitig neue Details bekannt gegeben. In der Anklageschrift wirft die Anklagebehörde dem Syrer gleich mehrere Vergehen vor.