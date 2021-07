Limburg hat seine erste Fahrradstraße. Bürgermeister Marius Hahn und der Erste Stadtrat Michael Stanke haben den Schleusenweg am Freitag als erste Fahrradstraße in der Region freigegeben. Damit wird dem Radverkehr auf dem Weg zwischen Parkbad und der Einmündung in die Westerwaldstraße Vorrang eingeräumt. Radler dürfen dort nebeneinander fahren, dürfen auf dem Abschnitt nicht überholt werden und genießen damit einen besonderen Schutz.