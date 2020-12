Limburg

Wie von der Stadt angekündigt, hat es in den vergangenen beiden Wochen verstärkt Tempokontrollen durch das Ordnungsamt im Bereich der Kernstadt sowie in den Ortsteilen gegeben. Die erste Bilanz: Insgesamt wurden bei den Kontrollen 13.877 Fahrzeuge erfasst, davon waren 1094 zu schnell (weniger als acht Prozent). Einige Verkehrsteilnehmer waren jedoch so schnell, dass sie mit einer zeitlich befristen Sperre der Fahrerlaubnis rechnen müssen.