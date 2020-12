Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 14:49 Uhr

Limburg/Hadamar

Vermisster Junge aus Hadamar: 14-jähriger wurde gefunden [Update]

Seit einer Woche wurde der 14-jährige Leon David Meyer in einer Jugendeinrichtung am „Mönchberg“ in Hadamar vermisst. Nun ist der Junge wieder aufgetaucht.