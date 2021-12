Diez

Verfolgung in der Nacht: Audi flüchtet in Diez mit ausgeschaltetem Licht vor Polizeikontrolle

Am Sonntag wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Diez gegen 22 Uhr in der Schaumburger Straße einen dunklen Audi A4 Limousine mit einem Kennzeichen von Kirchheim-Bolanden (KIB) kontrollieren. Der Fahrer des Audi beschleunigte jedoch stark in Richtung Birlenbach, sodass der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug abbrach.